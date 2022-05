Inter, Ausilio a Parigi per Bastoni: asta Premier. Già individuato il sostituto

Il club nerazzurro lavora in entrata e in uscita: il sacrificio sarà il difensore della Nazionale, mentre in entrata c'è il croato

Alessandro De Felice

Missione parigina per il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Approfittando della finale di Champions League, il dirigente nerazzurro - che era in compagnia dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali - ha fatto il punto sulla cessione di Alessandro Bastoni, il calciatore scelto per la cessione che permetterà ai nerazzurri di fare cassa.

In pole per il difensore della Nazionale c'è il Tottenham di Antonio Conte, che ha già ottenuto il sì di Ivan Perisic, ma l'Inter - che parte da una valutazione di 60 milioni di euro - punta all'asta: sulle tracce di Bastoni c'è anche il Chelsea, alla ricerca dell'erede di Rudiger.

Secondo Tuttosport, parallelamente l'Inter ha già individuato il sostituto di Bastoni. Si tratta di Josko Gvardiol, centrale mancino classe 2002 del Lipsia e della nazionale croata. Il calciatore è reduce da 46 partite giocate con il club tedesco in stagione ed è il profilo perfetto: giovane, con esperienza e rivendibile tra un paio d'anni a cifre stellari.

Ad Ausilio piace anche Bensebaini, ma il Borussia Dortmund è forte sul calciatore e avrebbe già trovato l'accordo con il Gladbach per 17 milioni di euro. Discorso diverso per Bremer, scelto come erede di De Vrij. Anche l'olandese potrebbe partire in caso d'offerta.