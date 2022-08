Inter, Ausilio e Marotta stanno per fare una richiesta a Zhang. Cosa risponderà?

L'Inter continua a lavorare sulle uscite minori per cercare di "salvare" i big, soprattutto Skriniar e Dumfries. I nerazzurri, però, hanno anche bisogno urgente di un rinforzo in difesa, complice l'uscita di Ranocchia e la presenza di soli terzini alle spalle dei tre titolari.

"Il piano B è ormai noto: vendere Pinamonti e Casadei - per il quale c’è chi giura di far pervenire in sede un’offerta da almeno 15 milioni - e poi rimandare il resto delle cessioni a data da destinarsi. Ma il piano prevede anche altro. I dirigenti sono pronti a rilanciare. Ovvero, una volta incassati i milioni dalle due cessioni “minori”, Marotta e Ausilio chiederanno alla proprietà di poter reinvestire almeno una piccola parte della cifra. Una sorta di extrabudget non previsto, che oggi non esiste.