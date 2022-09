Inter, l’azzardo di Inzaghi ha pagato: mosse giuste in vista dell’Udinese

Simone Inzaghi non sempre in passato ha convinto per le scelte di formazione. Ieri però il tecnico dell'Inter le ha azzeccate tutte, dalla prima all'ultima.

Su questo si sofferma la Gazzetta dello Sport: "Il mister si era infatti preso un bel rischio decidendo di ricorrere a un ampio turnover. Ben sei cambi, tra cui il ritorno in porta di Onana, la presenza in difesa di Acerbi, quella Mkhitaryan a centrocampo e, soprattutto, la coppia d'attacco formata da Dzeko e Correa, con Lautaro inizialmente in panchina. Inzaghi ha scelto di far riposare il Toro, l'elemento forse più in forma del momento, dando fiducia al bosniaco e all'argentino, da cui ha poi senz'altro tratto indicazioni confortanti per un'ora abbondante. I due si sono mossi bene creandosi spazi a vicenda e senza mai pestarsi i piedi, a partire proprio dall'azione che ha portato al primo gol della serata. Da lì in poi, altre tre chiare occasioni create grazie al loro contributo diretto prima dell'ingresso in campo del Toro".