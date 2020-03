Inter, Marotta sogna un altro colpo alla Pogba: nel mirino due baby talenti dello United

Campioni affermati, ma anche giovani talenti da cercare in giro per il mondo e da far crescere in casa: è questa linea guida del mercato dell’Inter del presente e del futuro. Per quanto riguarda la seconda categoria, sono tanti i profili sotto la lente di ingrandimento della dirigenza nerazzurra: due di loro, secondo quanto riporta il Sun, rispondono ai nomi di James Garner e Charlie Wellens, gioiellini del settore giovanile del Manchester United.

Il primo, centrocampista offensivo classe 2001, in questa stagione ha già esordito in Premier League e in Europa League, collezionando 6 presenze con la Prima Squadra dei Red Devils. Con la formazione Under 23 ha segnato ben 8 reti in 1o partite, scatenando paragoni con una leggenda dello United come Paul Scholes. Il tecnico Solskjaer, invece, lo ha accostato a Michael Carrick per la pulizia e la semplicità delle giocate.

Il secondo, mezz’ala classe 2002 (in gradi di giocare, all’occorrenza, anche da esterno), non ha ancora assaporato l’esordio in Prima Squadra, ma si sta mettendo in mostra con la formazione Under 18, con cui ha già messo a segno 5 gol in 12 presenze. Il suo mancato debutto nelle categorie superiori potrebbe convincerlo ad accettare la proposta di un altro club, e l’Inter ha mandato diversi scout nel corso della stagione per seguirlo da vicino.