Conte non tocca l’Inter ma è costretto a un cambio: col Genoa solo un ballottaggio

Le possibili scelte di Antonio Conte con un solo ballottaggio in vista della sfida tra la sua Inter e il Genoa di Ballardini

L' Inter continua a lavorare in vista della gara interna contro il Genoa , in programma domenica alle 15 allo stadio 'Meazza'. Dopo i due giorni di riposo concessi dall'allenatore Antonio Conte in seguito al successo per 3-0 nel derby di Milano contro il Milan , la squadra nerazzurra prepara la gara contro il 'Grifone'.

Per l'Inter il Genoa di Ballardini rappresenta un'insidia e un avversario da non sottovalutare. Dopo il cambio in panchina, il 'Grifone' ha perso una sola partita, conquistando cinque vittorie e quattro pareggi. La squadra di Conte non vuole rilassarsi dopo il 3-0 al Milan e provare ad allungare in testa.