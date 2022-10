Inzaghi: “Gioca Onana ma non è definitivo. Dybala? Scelto Lukaku da tutti. Lautaro…”

Vigilia di Champions in casa nerazzurra. Domani sera al Meazza arriverà il Barcellona che affronterà l'Inter per il terzo turno del girone di qualificazione

Redazione1908

APPIANO GENTILE - Vigilia di Champions in casa nerazzurra con l'Inter che domani sera affronterà il Barcellona allora stadio Meazza per il terzo turno del girone di qualificazione alla fase finale della principale competizione europea. Inter che dovrà provare a rialzare la testa dopo il secondo scivolone consecutivo in campionato e tentare il tutto per tutto contro la formazione catalana che verrà a Milano con il favore dei pronostici.

Il tecnico interista risponde alle domande dei cronisti presenti ad Appiano Gentile, accompagnato da Darmian.

Le parole di Inzaghi: "Infortuni? Solo affaticato dopo la ROma dovrò parlare con i medici"

PERIODO - "ieri abbiamo fatto allenamento intenso per chi non ha giocato, analizzeremo la gara con la Roma e andremo nel particolare per la gara di domani, veniamo da un momento difficile, sabato abbiamo fatto una buona gara per quello che si è visto in campo avremmo meritato altro, ma dobbiamo fare di più"

SCINTILLA - "La stagione si cambia con le vittorie e i risultati, domani abbiamo una grande opportunità, incontriamo una delle migliori squadre d'Europa, ha perso a Monaco, ma hanno qualità altissime, dovremo fare una gara di corsa e determinazione"

PROSSIME GARE - "Lautaro verrà valutato, Correa sta bene, avremo 11 gare ogni tre giorni che spero di poter affrontare con la rosa al completo, Brozovic e Lukaku non ci saranno per un altro po' ma abbiamo giocatori per sostituirli"

STIMOLO - "Il Barcellona è una squadra forte e completa, insieme al City e al Bayern, offre il miglior calcio europeo. Sappiamo l'importanza della gara, la classfica è aperta, abbiamo un girone proibitivo ma ce lo giocheremo con tutte le nostre forze"

PORTIERE - "Domani giocherà Onana ma valuterò gara per gara"

COMA MI PREOCCUPA - "Hanno una squadra completa, aggressiva, recuperano alti il pallone, è una squadra che sa fare tutto e in più ha messo dentro un grande attaccante"

GARA CHIAVE - "Barcellona favorito? Abbiamo già pagato con Bayern nonostante una buona gara abbiamo perso perchè non siamo stati dentro la partita nei momenti chiave, avremmo dovuto sfruttare meglio le opportunità e sappiamo che domani sarà una gara di sofferenza, dovremo limitarli e colpire nel momento giusto"

ASPETTATIVE - "Credo che bisogna aspettarsi di più da tutti, Asllani ha fatto una buona gara, vedremo domani ma è pronto per giocare anche domani"

DYBALA E RISCHIO ESONERO - "Non decido io, c'è una proprietà con la quale lavoriamo e decidiamo, si è fatta una scelta tra Dybala e Lukaku ed è stata una scelta condivisa. Gli allenatori dipendono sempre dai risultati"

ACERBI - "Si è inserito bene ma non lascia indietro De Vrij che ha giocato bene in questi anni, domani ha grandi chance di giocare dall'inizio"

PAURA SUL GOL - "E' il momento, se rivedo la gara contro la Roma a livello di corsa, impatto fisico e chilometri non posso dire nulla, domenica abbiamo avuto 70 mila tifosi presenti allo stadio, sicuramente la squadra in questo momento sta risentendo della carenza di punti. Sul secondo gol di sabato non possiamo lasciare certi buchi visto che non lo abbiamo mai fatto, ma in questo momento va cosi, bisogna lavorare di più e meglio"

Queste le parole di Darmian: "Domani sarà una gara importante e difficile, servirà mettere determinazione e attenzione in campo, hanno una squadra di qualità e fortissima ma lo siamo anche noi e dobbiamo dimostrarlo. Momento difficile? Domani mi aspetto una gara difficile però siamo l'Inter e come ogni volta che scendiamo in campo cerchiamo di fare il massimo per ottenere la vittoria, ora è un momento difficile ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Ritrovare entusiasmo? In questa situazione c'è poco da parlare, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e dare qualcosa di più. Quando prendi gol ci sono degli errori, può capitare, ma dobbiamo esser bravi a reagire. Rimontati? Non parlerei di presunzione, conosco bene i miei compagni e non credo sia un gruppo presuntuoso, anzi. Siamo un gruppo compatto che ha voglia di uscire da questa situazione il prima possibile. Abbiamo voglia di rimettere a posto le cose, siamo portati a cercarlo di farlo nel periodo più breve possibile, non dobbiamo lasciarci trasportare dal momento della gara e mantenere lucidità per i 90 minuti. Zero pareggi? Domani abbiamo una grande opportunità, rispettiamo il Barcellona ha grandi giocatori, ma dovremo esser bravi, l'assenza di ROmelu non deve essere un albi, appena rientrerà a disposizione darà il suo contributo ma ora dobbiamo esser bravi noi a sopperire a questa mancanza"