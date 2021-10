L’Inter blinda Barella: settimana prossima firma il rinnovo, cifre e dettagli

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, i dirigenti dell'Inter sono pronti a mettere nero su bianco l'accordo con Barella

"Chiuso il capitolo del 'Toro', ora la società nerazzurra si concentrerà sulla finalizzazione della trattativa per il rinnovo di Nicolò Barella, in scadenza di contratto a giugno 2024. Per l'accordo definitivo non manca ormai molto: siamo, anzi, ai dettagli. Restano solo da definire gli ultimi particolari, ma la firma del giocatore è prevista già per la settimana prossima. Non sono quindi finite le buone notizie in casa Inter. Rinnovo di Lautaro fatto. Adesso si attende la firma di Barella. Ma l'attesa non dovrebbe essere troppo prolungata", si legge. Il contratto in scadenza nel 2024 verrà prolungato di altri cinque anni a circa 5 milioni di euro a stagione, specifica su Twitter Matteo Moretto di Sky. Un altro importante rinnovo in arrivo in casa Inter, ormai ci siamo.