Inter, Barella salta il Liverpool, Brozo il Sassuolo: Inzaghi ha scelto i sostituti

Altre due gare impegnative attendono i nerazzurri costretti a fare a meno anche dei due centrocampisti a turno

Il ciclo terribile non è ancora terminato. Mercoledì al Meazza arriva il Liverpool, poi ci sarà da affrontare il Sassuolo senza sottovalutare l'esuberanza dei neroverdi. Il Corriere dello Sport sottolinea i diversi elementi che sono nella testa di Simone Inzaghi a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sarà spettatore Barella, fermato per due turni dalla Uefa, ma forse non mancherà Bastoni, che spera nel recupero dopo l'infortunio di martedì in Coppa Italia. Qualche cambio rispetto a ieri il tecnico di Piacenza lo farà perché il ciclo terribile dell'Inter (nell'ordine Milan, Roma, Napoli e appunto i Reds) ha prosciugato di energie, fisiche e mentali, il gruppo. Non sarà però facile togliere dalla formazione titolare Denzel Dumfries, ieri il migliore con i suoi affondi sull'out destro".