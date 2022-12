Inter-Bastoni, prove di rinnovo: i dettagli dell’offerta. Occhio a Conte e City

Il club nerazzurro prova a blindare il difensore classe 1999: presentata agli agenti una proposto per il rinnovo

Parola alla difesa. In attesa di capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar, che a breve scioglierà le riserve, l' Inter vuole blindare Alessandro Bastoni . Il difensore classe 1999 ha un contratto fino al 2024 a 3 milioni di euro, con il club che vorrebbe prolungare con adeguamento economico.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, le vertice con i suoi agenti, l'Inter ha proposto un accordo fino al 2027 a 4,5 milioni netti a stagione. Cifre da top player in casa Inter. L’entourage del giocatore si è preso una pausa di riflessione, ma la mossa è stata significativa dopo il silenzio degli ultimi mesi. Di certo serviranno nuovi incontri per capire se si andrà verso la fumata bianca.