Inter, Bastoni salta l’Udinese. Handanovic, Gosens e Vidal: la situazione

In vista della trasferta di Udine, Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Bastoni e Calhanoglu. Gli altri tre sono da valutare

L'obiettivo è ripartire. Dopo la sconfitta contro il Bologna, l'Inter si è ritrovata ad Appiano per preparare la difficile trasferta di Udine. Simone Inzaghi dovrà fare sicuramente a meno di Hakan Calhanoglu, squalificato, e Alessandro Bastoni . Il difensore questa mattina si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non c’è solo l’infortunio di Bastoni a preoccupare Inzaghi.

"In vista della trasferta di Udine, sono da valutare le condizioni di Handanovic, Gosens e Vidal. Le sensazioni intorno al portiere sloveno sono positive, il capitano verrà però rivalutato nei prossimi giorni. Così come l’esterno e il centrocampista. Durante la seduta di giovedì dopo le fatiche di Bologna, il primo ha svolto ancora lavoro differenziato mentre il cileno è sulla via del recupero dopo il problema alla caviglia. La presenza di Vidal sarebbe fondamentale per la trasferta di Udine, considerando l’assenza di Calhanoglu per squalifica".