Inzaghi: “Handanovic? Si cerca colpevole ma è l’Inter. Bayern opportunità, 10 punti per passare”

Le parole del tecnico dell'Inter alla vigilia del debutto in Champions League di domani sera che vedrà impegnati i nerazzurri contro il Bayern Monaco

APPIANO GENTILE - Vigilia di Champions in casa nerazzurra. Domani sera l'Inter tornerà in campo per smaltire la delusione del derby e troverà di fronte a se il Bayern Monaco per la prima gara del girone di qualificazione di Champions League. Tanti i dubbi di formazioni per il tecnico nerazzurro che dovrà invertire la rotta e debuttare al meglio nella competizione europea che vede i nerazzurri inseriti in un girone di ferro. Come di consueto il mister risponderà alle domande dei cronisti presenti nel quartier generale di Appiano Gentile accompagnato da Hakan Calhanoglu.

Le parole del mister: "Domani i tifosi saranno di grandissimo aiuto, sappiamo che avversario incontreremo, quella con il Bayern deve essere un'opportunità perchè arriva dopo una delusione, sappiamo cosa rappresentava una gara del genere per tifosi e società"

ERRORI - "Non parlo dei singoli dopo una sconfitta, ci sono ancora dei dubbi di formazione e dobbiamo fare 10 punti in questo girone, è un girone difficile rispetto lo scorso anno ma siamo l'Inter e domani dobbiamo cogliere questa opportunità"

OPPURTUNITA' - "Le sconfitte devono diventare delle opportunità, ci sono stati dei momenti dove noi abbiamo fatto meglio e loro anche, nei loro momenti migliori loro hanno fatto gol. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto dove abbiamo concesso troppo e sul 3 a 2 abbiamo avuto la possibilità di trovare il pareggio. Dobbiamo lavorare di più"

PORTIERE - "Accanimento su Handanovic? Mi hanno parlato di Bastoni e Barella, tu mi chiedi di Handanovic. In una sconfitta si cerca sempre un colpevole, quello sono io in primis perchè sono l'allenatore, un campionato che sta andando a rilento rispetto lo scorso anno, non solo noi, ora dobbiamo guardare partita per partita e migliorarci di giorno in giorno"

AVVERSARI - "Per quanto riguarda Manè lo abbiamo già incontrato lo scorso anno mentre Lewa contro la Lazio l'ho incontrato. Ora li incontreremo di nuovo, gare difficili ma stimolanti"

POST DERBY - "Abbiamo analizzato la sconfitta e l'errore più grande commesso è sul gol del pareggio dove abbiamo smesso di fare quello che avevamo iniziato a fare per 25 minuti. Un episodio che può capitare ma la squadra deve rimanere in partita e reagire meglio"

MIKITHARYAN - "E' entrato molto bene in squadra, ci aiuterà tantissimo, veniva da una preparazione in ritardo per via di un rallentamento dopo la gara di Lecce. Ora lavora a pieno regime e può essere una soluzione ma domani deciderò la formazione"

GOSENS - "Si sta allenamento molto bene. Ha perso la scorsa stagione perchè non disponibile, paga una lunga indisponibilità ma sono contento per come si sta allenando"

ULTIME GARE BAYERN - "Ho visto le gare e a livello di numeri e statistiche non c'è stata gara, poi sono stati bravi gli avversari che con aggressività continua hanno limitato questa squadra"

REAZIONE DELLO SPOGLIATOIO - "Si c'è stata e negli allenamenti di questi giorni sono stati la riprova. Abbiamo perso i primi due big match ma quello che conta è il campo d'allenamento e in questi giorni, nonostante la brutta botta, ho visto la squadra allenarsi nel migliore dei modi"

CRITICHE - "Le critiche nel calcio sono quotidiane, quelle costruttive mi piace ascoltarle, devo fare ogni giorno decine di scelte e le farò per il bene dell'Inter"

Queste le prime parole di Calhanoglu: "Dobbiamo ripartire subito dopo il derby, abbiamo analizzato la gara, abbiamo perso per nostri errori e siamo motivati per la gara di domani. Dobbiamo essere pronti e in campo tutti uniti. Giusta atmosfera per rilanciarsi? Lo scorso anno abbiamo dominato anche contro Real e Liverpool, abbiamo sempre fatto la partita ma abbiamo commesso piccoli errori che ci hanno penalizzato. Dobbiamo essere uniti e concentrati e la gara si gioca alla fine. Abbiamo analizzato tutto, siamo pronti, abbiamo un gruppo difficile ma la Champions è cosi ed è bellissimo giocare queste gare. Affrontare il Bayern? Lo conosco bene, ho giocato molte gare contro di loro, vogliono dominare in campo e noi dobbiamo essere pronti, non possiamo perdere palla perchè sono veloci. Il derby è passato non ne voglio parlare. Meglio pensare subito alla prossima gara e giocare. Obiettivo per la Champions? Vogliamo passare il turno ma dobbiamo essere tranquilli e guardare passo per passo, un gruppo difficile, lo scorso anno siamo andati avanti, quest'anno vogliamo migliorare. Problemi difensivi? Tutti parlano di difesa in difficoltà ma ci sono tanti altri dettagli in campo che fanno la differenza, non voglio parlare di difesa o no, abbiamo sbagliato tutti insieme e ci si rialza tutti insieme".