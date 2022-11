Inter, il Bayern un test di maturità. Altra trasferta per Zhang, vola al fianco di Inzaghi

Momento positivo per l'Inter che sabato ha battuto 3-0 la Sampdoria e questa sera affronta il Bayern già qualificata agli ottavi come seconda forza. Proprio per continuare su questa scia serve una prestazione di livello in casa di una corazzata.

"Troppo semplice dire che l’Inter sia venuta qui in Baviera solo per l’ultimo (inutile) brindisi europeo del 2022. Come se dovesse soltanto baciare l’anello della dominatrice del girone, il Bayern, e nello stesso tempo prendersi il giusto merito per aver passato il turno in un gruppo di acciaio. La sfida ai campioni di Germania non dirà nulla per la classifica, ma qui in ballo c’è comunque dell’altro. Ci sono onore, gloria e pezzetti di futuro. L’Inter deve, infatti, rispettare se stessa, tornata di diritto nella nobiltà continentale, ma pure la propria storia. Ma, soprattutto, deve capire a che livello sia arrivata rispetto alle corazzate europee e quale ruolo potrà recitare in questa Coppa, anche per prendere ancora di più la rincorsa in campionato. Insomma, oggi la squadra di Inzaghi sfida Nagelsmann, ma con una parte del pensiero che vola già agli ottavi di febbraio. La gran parte delle energie, però, restano canalizzate al presente, alla sfida in un altro stadio di nome Allianz, domenica con la Juve. Il big match di A condizionerà inevitabilmente le scelte di stasera", sottolinea La Gazzetta dello Sport.