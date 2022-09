Sky – Inter, probabile formazione: da Onana a Mkhitaryan, sorpasso Dumfries

L' Inter questa sera esordirà in Champions League. Alle 21, la squadra di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro il Bayern Monaco campione di Germania in carica. Rispetto al derby, l'allenatore nerazzurro prepara diversi cambi: dalla difesa all'attacco, passando per centrocampo ed esterni. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport.

C'è il sorpasso di Onana per Sky, va verso una maglia da titolare al posto di Handanovic. Si tratta di una scelta tecnica. In difesa può star fuori de Vrij, con Skriniar provato al centro e ai suoi lati D'Ambrosio e Bastoni. In cabina di regia pronto Brozovic, da mezzala sinistra Calhanoglu e dall'altra parte c'è Mkhitaryan in pole su Barella, ma il dubbio non è ancora sciolto. A sinistra maglia da titolare in vista per Gosens, con Dumfries favorito su Darmian sulla fascia destra. In attacco pronta la coppia Lautaro-Dzeko, con Correa dalla panchina.