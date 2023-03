GdS – Inter, futuro segnato per Asllani e Bellanova: la decisione del club

I due giovani hanno trovato poco spazio finora: il futuro è già segnato e sarà opposto per Asllani e Bellanova

Alessandro De Felice

Cinque presenze da titolari in due in tutta la stagione ma un futuro all'opposto. Per Asllani e Bellanova il presente ha tratti simili mentre il destino no.

Il club nerazzurro ha investito 14 milioni tra prestito e obbligo di riscatto per l'ex Empoli, mentre sono 3 i milioni versati nelle casse del Cagliari per Bellanova, destinato a non essere riscattato e a lasciare l'Inter in estate.

Se da una parte Inzaghi lo ha utilizzato con il contagocce, dall'altra ha la stima della dirigenza dell'Inter:

"Inspiegabilmente fermo a quota 555 minuti giocati complessivamente. Fatica a trovare spazio, fatica a trovare anche minuti dentro una partita. Del perché domenica contro il Lecce sia entrato in campo Gagliardini, ovvero un giocatore che certamente andrà via, e non l’albanese, un capitale del club, si è già discusso abbastanza.

"Non è la prima volta che accade ed è un particolare che non può non esser notato. È vero che Inzaghi nel ruolo ha cercato e trovato l’esplosione di Calhanoglu. È vero pure che ora è tornato, quantomeno a disposizione, Brozovic. Come pure che il tecnico poco veda Asllani come mezzala. Ma la crescita di un giocatore passa attraverso le presenze, non solo gli allenamenti. La società crede moltissimo nel centrocampista ex Empoli. La soddisfazione della scorsa estate dei dirigenti, dopo aver chiuso l’operazione, era palpabile, come pure quella dopo le prime amichevoli. Tutti si aspettavano una crescita più veloce, che evidentemente Inzaghi non ha intercettato".

Discorso diverso per quanto riguarda Bellanova, finito ai margini:

"L’Inter non verserà al Cagliari altri 7 milioni per il diritto di riscatto".

Non a caso l'Inter studia il doppio colpo sulla destra per far fronte all'addio di Dumfries e a quello proprio di Bellanova.

Un'ulteriore conferma dell'addio a fine stagione. Niente conferma, niente riscatto: Bellanova saluterà l'Inter dopo appena una stagione.