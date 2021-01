Inter-Benevento, la diretta della conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – Archiviata la vittoria nel derby di Coppa Italia per l’Inter è tempo di rituffarsi in campionato. Benevento prima, Juventus poi. Campionato e semifinali di Tim Cup. Questi i prossimi impegni dei nerazzurri, tutti a stretto giro. Antonio Conte non vuole perder tempo e spingere al massimo la macchina per recuperare terreno in campionato dal vertice della classifica che dista due lunghezze. Per farlo domani sera dovrà vedersela con il Benevento di Pippo Inzaghi che nella gara d’andata venne superato con un punteggio tennistico.

Il tecnico nerazzurro presenterà la sfida di domani sera nella consueta conferenza stampa di vigilia che avrà inizio alle ore 13.30 e che FcInter1908 vi riporterà in diretta.