CorSera – Firpo? Inter ha in mente altro. Zaniolo sogno con sconto. Tre big a rischio per Conte

La vittoria contro il Torino e il secondo posto hanno un po’ calmato la situazione in casa Inter e tranquillizzato anche il tecnico Conte. Ma non è finita. L’allenatore vuole certezze e chiede uno sforzo al club sul mercato.

“Le posizioni si sono riavvicinate, non sono del tutto allineate. Il tecnico chiede un mercato di alto livello per colmare il divario con la Juventus, la società non può accontentarlo in tutto, soprattutto se prima non vende. La cessione da 58 milioni di Mauro Icardi ha dato ossigeno alle casse nerazzurre, ne serviranno però altre. Lautaro, Skriniar e Brozovic sono i tre uomini con cui è possibile fare mercato, rimpolpare le casse e dare l’assalto ai profili richiesti dall’allenatore”, spiega il Corriere della Sera.

MERCATO – “Dalla Spagna continuano a sostenere che Lautaro andrà al Barcellona. I catalani avrebbero raggiunto un accordo con l’Inter: 70 milioni più il cartellino dell’esterno sinistro Junior Firpo. La trattativa non è così semplice, Conte per la fascia ha in mente altro rispetto al 23enne dominicano naturalizzato spagnolo, uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso

Il cuore del problema però rimane il centrocampo. Sandro Tonali, 20enne del Brescia, è un giocatore in prospettiva, ma il bersaglio grosso resta il romanista Nicolò Zaniolo. Peraltro il club interista, che lo cedette due estati fa ai giallorossi, vanta un 20% in caso di rivendita del calciatore: in sostanza riportandolo a casa lo prenderebbe con un sostanzioso sconto. C’è poi da completare l’attacco e lì l’allenatore si aspetta due grossi calibri e un altro uomo per completare il reparto”, aggiungi il quotidiano.