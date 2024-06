Inter, Betsson Sport porta già ricavi: 14 milioni in cassa prima dell’ufficialità

La partnership tra Inter e Betsson.sport è blindata e sarà presto ufficiale. Al punto che, stando a quanto riporta Calcio e Finanza, il club nerazzurro avrebbe già incassato parte dei ricavi previsti dalla sponsorizzazione della piattaforma di infotainment. Nell'ultima trimestrale di Inter Media and Communication, infatti, si leggeva di "depositi per 14,0 milioni di euro ricevuti nel Q3 23/24 relativi a un nuovo accordo di sponsorizzazione, efficace a partire dalla prossima stagione sportiva 24/25".

Calcio e Finanza spiega che quella cifra rientra proprio tra i proventi dell'accordo con Betsson.sport, che in totale dovrebbe garantire circa 30 milioni di euro annui per l’Inter. Presto arriverà anche l'ufficialità, che precederà l'uscita della nuova maglia, per la quale tutti sono in attesa. Quando? Fcinter1908.it, nei giorni scorsi, ha già anticipato le tempistiche.