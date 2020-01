L’Inter vola e incassa: Suning sborsa quasi 5 mln di bonus in premi. E con lo Scudetto…

Le ottime prestazioni in campionato nel girone d’andata valgono, per l‘Inter di Antonio Conte, un’iniezione di denaro non indifferente. Come riportato da Calcio e Finanza, in base all’accordo stipulato relativo a naming rights e sponsorizzazioni con la società Jiangsu Suning Sport Industry Co. Ltd, che fa riferimento a Suning, il club nerazuzrro ha incassato circa 4,6 milioni di euro.

L’accordo del 20 dicembre del 2016, infatti, prevede un corrispettivo all’Inter pari a 66 milioni di euro complessivi:

“La media – scrive Calcio e Finanza – è di 16,5 milioni di euro annui. L’Inter nel 2016-17 ha incassato un bonus alla firma pari a 25 milioni di euro, per un totale di poco più di 40 milioni di euro. Nel corso del 2017/18, la sponsorizzazione ha avuto un valore complessivo pari a 27,6 milioni di euro, grazie a circa 11,1 milioni di euro di bonus. Cifra scesa a 25,9 milioni nel 2018/19, con quindi poco meno di 10 milioni di bonus“.

Ma come sono ripartiti i 4,6 milioni incassati dall’Inter? Sempre secondo Calcio e Finanza, 3,5 milioni sono stati “guadagnati” grazie al piazzamento al termine del girone d’andata. Il contratto con Suning, infatti, prevede un premio in denaro della somma indicata nel caso in cui la squadra, al giro di boa del campionato, si trovi in zona Champions League. Il restante milione di euro o poco più viene dalla vittoria negli scontri diretti. Ogni vittoria contro le big del campionato (Juventus, Napoli, Roma o Milan) vale circo 550 mila euro.

“Inoltre – aggiunge Calcio e Finanza -, l’attenzione è puntata anche sulla Primavera: ciascuna competizione ufficiale conquistata dai ragazzi di Madonna vale 500mila euro. Tra gli altri sponsor, invece, la qualificazione alla Champions League può portare bonus da 100mila euro dall’accordo con Bwin e 200mila euro da Volvo“.

Occhio ai premi per il piazzamento finale in campionato: il terzo posto vale 3,5 milioni, il secondo 8 milioni e il primo addirittura 10. Non c’è che dire, un ulteriore incentivo per continuare a inseguire il sogno scudetto.

(Fonte: Calcio e Finanza)