UFFICIALE – Inter-Borussia, le formazioni: gioca Darmian. Conte si affida a Sanchez ed Eriksen

A poche ore dalla sfida contro il Borussia M’gladbach un’altra tegola si è abbattuta sull’Inter di Conte, la positività al covid19 di Hakimi. Cambio quindi sulla destra per l’allenatore nerazzurro che impiega Darmian al posto del marocchino.

Sul lato opposto ci sarà Perisic e nonostante il rientro di Bastoni è stata confermata la difesa che ha giocato contro il derby con D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov. Novità anche in attacco con Sanchez accanto a Lukaku e Lautaro che parte dalla panchina. Sensi non è tra gli uomini a disposizione per un affaticamento.

Questa la formazione ufficiale dell’Inter:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 22 Vidal, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez. A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 38 Boscolo Chio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 47 Squizzato, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-1-2): 1 Sommer; 28 Ginter, 30 Elvedi, 25 Bensebaini; 18 Lainer, 6 Kramer, 32 Neuhaus, 36; 23 J. Hoffman; 10 Thuram, 14 Pléa.

A disposizione: 21 Sippel, 31 Grün, 3 M. Lang, 7 Herrmann, 11 Wolf, 13 Stindl,16 Traoré, 17 Wendt, 24 Jantschke, 43 Reitz. Allenatore: Rose.

Arbitro: Kuipers.

Assistenti: van Roekel, Zeinstra.

Quarto Uomo: Lindhout.

VAR e Assistente VAR: Makkelie, de Vries.

(Fonte: inter.it)