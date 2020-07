Inter-Brescia, le formazioni UFFICIALI: c’è Sanchez con Lautaro, out Lukaku e Eriksen

Dopo le vittorie di ieri di Lazio e Juventus, l’Inter è chiamata a rispondere stasera contro il Brescia, anche per portarsi a sette punti di vantaggio sull’Atalanta, impegnata domani contro il Napoli. Per la gara del Meazza, Antonio Conte ha operato qualche sostituzione rispetto a quella col Parma: non c’è Lukaku al fianco di Lautaro Martinez, ma Alexis Sanchez, reduce da un’ottima prestazione al Tardini. Out anche Christian Eriksen, che lascia posto a Borja Valero a centrocampo.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 2 Godin, 9 Lukaku, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 77 Brozovic, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

BRESCIA (4-3-2-1): 1 Joronen; 2 Sabelli, 32 Papetti, 3 Mateju, 29 Semprini; 23 Skrabb, 4 Tonali, 27 Dessena; 8 Zmrhal, 18 Ayé; 9 Donnarumma.

A disposizione: 12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 7 Spalek, 11 Torregrossa, 16 Ghezzi, 19 Mangraviti, 24 Viviani, 26 Martella, 31 Bjarnason.

Allenatore: Diego Lopez.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Santoro, Baccini.

Quarto Uomo: Abbattista.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Di Iorio.

SQUALIFICATI

Inter: Berni (1), Skriniar (2).

Brescia: –

DIFFIDATI

Inter: D’Ambrosio, Gagliardini, Godín, Vecino.

Brescia: Dessena, Sabelli.