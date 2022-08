Inter, Inzaghi sorride verso il Lecce: tornano in gruppo Brozovic e de Vrij

Sorride Inzaghi in casa Inter. L'esordio in Serie A contro il Lecce si avvicina e l'allenatore nerazzurro ha ritrovato oggi i due titolari

Sorride Simone Inzaghi in casa Inter. L'esordio in Serie A contro il Lecce si avvicina e l'allenatore nerazzurro ha ritrovato oggi due titolari in gruppo. Come testimoniato dalle foto della seduta odierna ad Appiano Gentile, si sono allenati con i compagni oggi Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij.