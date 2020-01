Inter, con l’Udinese ruota tutto attorno a Brozovic. Eriksen titolare? Ecco la scelta

Dopo il successo di Coppa Italia, l’imperativo in casa Inter è ritrovare la vittoria anche in Coppa Italia. I nerazzurri domenica sera saranno ospiti dell’Udinese e da La Gazzetta dello Sport arrivano le prime indicazioni sulla formazione: “Molto ruota attorno al recupero di Brozovic, out contro Cagliari e Fiorentina per un problema alla caviglia. Con il croato in regia, Barella e Vecino mezzali, anche perché Borja e Sensi hanno qualche problemino muscolare. Sanchez dovrebbe rilevare lo squalificato Lautaro, con Eriksen pronto a entrare a gara in corsa“.

Per quanto riguarda l’Udinese, invece: “Gotti dovrebbe insistere con il 5-3-2. Lasagna favorito su Nestorovski per affiancare Okaka in attacco. In mezzo ci saranno De Paul, Mandragora e Fofana. Becao in vantaggio su De Maio in difesa”, conclude la Rosea.