Inter-Brozovic, a breve il summit per il rinnovo: c’è distanza. La priorità del croato…

Il Corriere dello Sport rivela le ultime sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Brozovic, in scadenza con l'Inter a giugno

La trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic è pronta ad entrare nel vivo. Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport, tra la prossima settimana e quella successiva la dirigenza dell' Inter , rappresentata dall'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio , incontrerà il padre e il legale del centrocampista croato per discutere il prolungamento del contratto con adeguamento.

La richiesta di Marcelo Brozovic , che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è di 6 milioni di euro, bonus compresi . Al momento l'ex calciatore della Dinamo Zagabria ha un contratto da 4,2 milioni.

Per il Corriere dello Sport l'accordo potrà essere raggiunto a cifre inferiori rispetto alle richieste di Brozovic, che ha come priorità la permanenza all'Inter, anche se il contratto da 5 milioni firmato da Calhanoglu la scorsa estate non permette uno sconto particolarmente corposo.