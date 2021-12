Inter-Brozovic, si lavora per il sì. Distanza con Perisic: il piano. E Kostic…

Il punto sulle trattative per i rinnovi di Brozovic e Perisic e il possibile arrivo di Filip Kostic in casa Inter

Alessandro De Felice

In casa Inter, la missione rinnovi prosegue. La dirigenza del club di viale della Liberazione continua a lavorare per prolungare i contratti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

Come riferisce Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con l'entourage di Marcelo Brozovic per provare a trovare la quadra e arrivare alla fumata bianca. Al momento c'è distanza tra la domanda e l'offerta, ma anche una buona dose di ottimismo sull'esito positivo della trattativa.

Il quotidiano rivela che l'Inter ha iniziato a dialogare anche con Perisic, che inizialmente era convinto di andare in scadenza per cercare una nuova avventura in Bundesliga. In questo caso, il solco che divide le parti è profondo: il club e Perisic hanno deciso di riaggiornarsi a fine mercato di gennaio per capire se ci saranno ancora i margini per continuare insieme.

Parallelamente, la società di viale della Liberazione continua a monitorare la situazione di Filip Kostic, obiettivo numero uno per la fascia sinistra. Dopo il mancato addio in estate, con il passaggio alla Lazio che sembrava fatto, il serbo ci riprova: vuole lasciare l'Eintracht Francoforte e il passaggio nella scuderia di Lucci può favorire l'arrivo in nerazzurro.