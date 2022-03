Inter, Brozovic a parte ma a Torino ci sarà. D’Ambrosio in pole, staffetta in attacco

Si avvicina la sfida contro il Torino e l’Inter di Simone Inzaghi si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile: le prove di formazione

Ecco quanto evidenziato da Gazzetta.it: “La chiave è Brozovic, affaticato al polpaccio destro e quindi da gestire nel lavoro settimanale. Il croato anche stamattina ha svolto una seduta light per conto proprio, ma già nella rifinitura di domani pomeriggio (che precederà la partenza per Torino) dovrebbe riaggregarsi ai compagni . Inzaghi quindi potrà ricomporre il trio di centrocampo che tra novembre e dicembre ha fatto le fortune dei campioni d'Italia. Lo stesso Brozo infatti aveva saltato il Sassuolo per squalifica, mentre Barella ha pagato il rosso di Madrid guardando alla tv la doppia sfida col Liverpool.

A meno di sorprese, la mediana anti Toro è fatta, con Dumfries e Perisic confermati sulle fasce. Vero che Darmian e Gosens in Champions hanno giocato solo uno spezzone, ma 5 giorni sono sufficienti per recuperare e l'ex Atalanta ha giocato l'ultima gara per intero a metà settembre, proprio contro l'Inter. D'Ambrosio infine è in vantaggio su Ranocchia per sostituire De Vrij (Skriniar slitterebbe da destra al centro della difesa), così come Lautaro è il candidato ad affiancare Dzeko, con Correa e Sanchez pronti alla staffetta”, si legge.