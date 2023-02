Inter, blitz a Bruges per Buchanan: piace per il dopo Dumfries, 3 alternative

Il club nerazzurro vuole farsi trovare pronto in caso di partenza di Dumfries, che può salutare la prossima estate

L'Inter è volata a Bruges. Mercoledì sera, il club nerazzurro era allo stadio 'Jan Breydel' per seguire dal vivo la sfida tra Club Brugge e Benfica, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Come svela Tuttoport, gli occhi nerazzurri erano principalmente concentrati sull’esterno destro canadese Tajon Buchanan, già promosso dal ds Piero Ausilio e dal suo vice Dario Baccin che lo avevano visionato dal vivo in Qatar durante i Mondiali.

"Esterno destro alto, il giocatore ha dimostrato con la nazionale di sapersi adattare anche a un ruolo a tutta fascia grazie a un’ottima gamba e proprio con le prestazioni al Mondiale ha convinto l’Inter di poter essere il sostituto ideale di Denzel Dumfries, individuato ormai da mesi come candidato principale all’altare dei conti del club".

L'olandese resta il principale indiziato per la cessione che permetterà a Marotta e Ausilio entro il 30 giugno di incassare una cifra vicina ai 40 milioni, ovvero quanto manca dopo il mercato estivo e quello di gennaio per raggiungere la soglia di 60 milioni di attivo fra entrate e uscite, l’obiettivo indicato dal presidente Steven Zhang al termine della stagione sportiva scorsa.

"La speranza che dalla Premier arrivi un club - Manchester United e Arsenal quelli al momento più caldi, visto che il Chelsea ha investito 30 milioni per Malo Gusto del Lione, in arrivo a luglio - disposto a mettere sul piatto una cifra fra i 40 e i 50 milioni".

Il prezzo di Buchanan ora si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma l'Inter sta valutando varie piste per la fascia destra: dal vecchio obiettivo Emerson Royal del Tottenham, a Singo del Torino, passando per un pallino di Inzaghi come Lazzari della Lazio.