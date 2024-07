Juan Cabral si avvicina a grandi passi verso l'Inter. Il club nerazzurro ha trovato intanto l'accordo con l'entourage del giocatore (pluriennale da 1-1,2 milioni a stagione secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà). Nella giornata di ieri sono proseguiti i contatti tra l'Inter e il Verona per trovare un accordo, nella trattativa potrebbe entrare il giovane Kamate. I tifosi nerazzurri al momento appaiono divisi sul colombiano, non è un nome altisonante ma ha caratteristiche che si possono ben adattare al gioco di Simone Inzaghi. DataMB ha analizzato nel dettaglio la stagione di Cabal.

Tra i difensori mancini, il giocatore è risultato primo per azioni difensive portate a termine con successo. Primo per numero di duelli aerei, secondo per duelli aerei vinti, secondo per intercetti, terzo per azioni impostate da intercetti. Molto solido dal punto di vista difensivo, pecca invece quando deve proiettarsi in avanti dove è stato coinvolto poco nel gioco offensivo.