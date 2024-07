Sky – Inter su Cabal ma non c’è intesa definitiva né con lui né con il Verona

Si lavora sulla trattativa per il difensore ma al momento non è entrata nel vivo l'operazione che porterebbe il giocatore alla corte di Inzaghi

"L'Inter lavora su Cabal ma non c'è ancora un'intesa definitiva col giocatore e con il Verona". Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato così del mercato del club nerazzurro. I dirigenti interisti sono concentrati sul profilo del difensore. Una mossa resa necessaria dall'infortunio di Buchanan.

Sono stati valutati diversi profili. Quello del giocatore gialloblù si avvicina anche alle esigenze della proprietà che preferisce investire su un prospetto anziché lavorare su profili con più esperienza. Si parla di una decina di mln come richiesta da parte del club veronese per la cessione del giocatore, ma la trattativa non si è ancora sviluppata, da quanto ha spiegato il giornalista.