Inter-Cagliari, la conferenza stampa di Antonio Conte alle 14.00

Il tecnico nerazzurro parlerà alla stampa in vista della gara di domani tra Inter-Cagliari

APPIANO GENTILE - Torna il campionato, torna l'Inter. I nerazzurri saranno impegnati domani nel lunch-match contro il Cagliari. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a tenere il passo in vista del finale di stagione. Un vantaggio, quello accumulato sulle inseguitrici, che non può essere scalfito. Mentalità e carattere, questo il dogma del tecnico interista che oggi - come di consueto - parlerà ai cronisti collegati con il quartier generale di Appiano Gentile.