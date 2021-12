Inter-Cagliari, torna De Vrij dal 1′. Dumfries recuperato. In attacco chance per Sanchez

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della gara contro il Cagliari

Gianni Pampinella

Dimenticare Madrid e rituffarsi sul campionato. Dopo la frenata in Champions, l'Inter è in cerca di riscatto. I nerazzurri in campionato viaggiano a velocità sostenuta, domenica sera arriva il Cagliari dell'ex Mazzarri. Simone Inzaghi ritrova Stefan De Vrij che contro i sardi tornerà al centro della difesa, ai lati Skriniar e Bastoni.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a spingere sulla fascia destra invece potrebbe esserci ancora Dumfries, le cui quotazioni salgono rapidamente dopo l’ultimo allenamento. "L’ex Psv ha corso senza problemi, ha partecipato all’intera seduta e, se la risposta sarà positiva anche in occasione dell’ultima rifinitura, il posto sulla destra sarà ancora suo (con D’Ambrosio comunque pronto in caso di necessità). Quanto a Darmian, padrone della corsia destra prima dello stop forzato per un problema all’adduttore, il recupero slitta a settimana prossima. Stesso discorso per Ranocchia, per il quale Inzaghi preferisce non affrettare il rientro".

"Le prossime 24 serviranno a Inzaghi anche per sciogliere due ballottaggi: il primo riguarda la mezzala da affiancare alla coppia Brozovic-Barella, il secondo riguarda la punta che dovrà accompagnare Lautaro. Nel primo caso, tutto dipende dalla condizione e dalla buona volontà di Calha, apparso in affanno nell’ultima uscita contro i Blancos dopo un mese da urlo. È possibile che il turco stia accusando una leggera stanchezza e Inzaghi valuta la possibilità di farlo rifiatare a vantaggio di Vidal. Ma al momento il turco resta favorito e oggi si è allenato con grande impegno. Davanti se la giocano Dzeko e Sanchez, con il bosniaco un po’ a corto di fiato. Il cileno, che scalpita da un po’ per avere più spazio, è pronto a dire la sua per inseguire la prima rete in campionato. Più passano le ore, più Inzaghi si sta convincendo a dargli un’altra occasione dal primo minuto".

(Gazzetta dello Sport)