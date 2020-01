Inter-Cagliari, turn over sì ma con moderazione? Spunta l’ipotesi Esposito

L’Inter deve provarci, perché no. La Coppa Italia è un trofeo importante e tornare a vincerlo sarebbe anche un buon punto di partenza. Quello che Beppe Marotta ha definito come un’occasione per “tornare ad assaporare il gusto di alzare un trofeo”. A San Siro sono attesi circa 30mila spettatori. Il Cagliari arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato ma non ha intenzione di mollare nulla. I rossoblù faranno visita al Meazza due volte in questo mese: domani per la Coppa e poi il 26 gennaio per la gara di Serie A. Nainggolan non sarà l’unico ex della partita. Perché c’è Barella che tornerà a giocare dopo il turno di squalifica scontato in campionato insieme a Skriniar.

Nell’ambiente nerazzurro non ci si aspettano rivoluzioni nella formazione. Nicolò e Milan dovrebbero giocare da titolari. A centrocampo non ci sarà Gagliardini che è squalificato. Ranocchia dovrebbe giocare in difesa e Lazaro potrebbe giocare su una delle sue fasce. Potrebbe anche esserci Esposito in attacco per far respirare un po’ uno tra Lukaku e Lautaro Martinez. Sanchez dovrebbe partire invece dalla panchina, ma sarà impiegato solo se la gara non gli farà correre rischi.