Inter, calendario farà capire gli obiettivi. Non solo Asllani, più idee a centrocampo

Il calendario farà capire quali sono i veri obiettivi dell'Inter. Ci sarà il doppio impegno col Barcellona che definirà il suo futuro in Champions League, dovrà fare delle partite straordinarie e portare a casa punti per poi giocarsi tutto col Viktoria Plzen e in casa del Bayern. In Serie A Roma, Sassuolo, sfide non semplici perché Inzaghi ha anche qualche giocatore da recuperare. Calendario non semplicissimo.