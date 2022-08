Inter, inizio ‘morbido’. Poi Lazio e Milan prima della Champions: calendario fino a settembre

Si parte subito forte. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, visti i tanti impegni compressi da qui a novembre, quando prenderanno il via i Mondiali in Qatar. Vietato, dunque, sbagliare fin dall'inizio. Per fortuna, il calendario di Serie A, per l'Inter, offre due impegni che, almeno sulla carta, si presentano piuttosto 'morbidi': esordio a Lecce sabato, poi lo Spezia in casa, prima di Lazio, Cremonese e Milan. Poi, l'esordio in Champions, il 6 o il 7 settembre. Non c'è respiro, non ci sono soste. Un avvio sprint, in cui i nerazzurri sono chiamati subito a fornire prestazioni convincenti, con l'obiettivo seconda stella. Ecco, di seguito, il calendario completo fino a al 10 settembre: