Inter, Calhanoglu vero affare dell’estate. Nessuno vuole lo scudetto più di lui

Il turco incide sulle gare dei nerazzurri con una continuità mai avuta ai tempi del Milan e i rossoneri ora lo rimpiangono

Anche ieri è stato protagonista. Hakan Calhanoglu continua a mettere la firma sulle gare dell'Inter, forte di una continuità mai raggiunta in carriera fino a questo momento. Inzaghi se lo coccola perché sa quanto il tuco sogna di vincere lo scudetto con questa maglia. Sottolinea infatti Repubblica: "Probabilmente nessuno ci tiene quanto lui. Per Hakan Çalhanoglu la corsa al tricolore contro la sua ex squadra è anche un fatto personale. Quel Milan che, dal suo punto di vista, non ha fatto nulla per trattenerlo. Quel Milan in cui ha concluso la sua ultima stagione lo scorso anno, mentre l'Inter festeggiava la vittoria del campionato numero 19. L'idea di trovarsi di nuovo nella scomodissima situazione di vedere i cugini fare caroselli, questa volta in maglia nerazzurra, non deve piacergli per niente. E ce la sta mettendo tutta per provare a fare in modo che non accada".