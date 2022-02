Inter, Calhanoglu: “Non il risultato che volevamo, ma reagiremo! Concentrati su…”

Il messaggio del turco: "Non era il risultato che volevamo, ma siamo ancora primi in classifica e restiamo concentrati sul nostro obiettivo"

La sconfitta fa male, ma ora conta solo rialzarsi e reagire. E' questo il mantra che regna ad Appiano Gentile in casa Inter e già martedì sera contro la Roma i nerazzurri avranno modo di dimostrarlo. Intanto Hakan Calhanoglu ha voluto suonare la carica tornando sul derby di ieri e sulla reazione che la squadra dovrà avere nei prossimi scontri: "Non era il risultato che volevamo, ma siamo ancora primi in classifica e restiamo concentrati sul nostro obiettivo. Le grandi squadre si vedono in questi momenti e noi reagiremo! Forza Inter", il messaggio del turco.