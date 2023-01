Inter, i cambi pronti e la gestione di Lukaku con l’Empoli. Rientro Brozovic…

Simone Inzaghi prepara qualche cambio di formazione in casa Inter rispetto all’undici sceso in campo in Supercoppa Italiana

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi prepara qualche cambio di formazione in casa Inter rispetto all’undici sceso in campo in Supercoppa Italiana. In vista della sfida contro l’Empoli di lunedì, la squadra è scesa oggi in campo ad Appiano Gentile. Ecco le novità in arrivo da Sky Sport sulle probabili scelte dell’allenatore.

“Progressi per Lukaku, non credo sia pronto a giocare dal 1’, è probabile abbia 20-25 minuti nella ripresa. Si va verso la conferma della coppia Lautaro Martinez-Dzeko. Cambi? Possibile chance in vista per de Vrij e Dumfries, oggi inoltre sono stati alternati Calhanoglu e Asllani in cabina di regia. Infine, settimana prossima Brozovic e Handanovic sono attesi in gruppo”, le parole dell’inviato ad Appiano Gentile.

(Fonte: Ss24)