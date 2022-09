Sky – Inter, Dzeko verso la conferma col Torino. Torna Handanovic, de Vrij e Barella…

Cambi di formazione pronti per Inzaghi rispetto alle rotazioni viste col Bayern: cosa cambia per Inter-Torino

Simone Inzaghi è pronto a cambiare di nuovo in casa Inter. Dalla porta al centrocampo, sono attese novità quasi in ogni reparto secondo Sky Sport. Tornerà sicuramente titolare tra i pali Samir Handanovic, lo ha svelato lo stesso allenatore post Bayern Monaco. Ma non è l'unico cambiamento in vista.