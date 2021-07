Sangue argentino, mentalità italiana: Inter, Carboni scalpita. Sarà il suo anno?

Il centrocampista classe 2003 è uno dei giovani convocati per la prima fase di pre-season dei nerazzurri: Inzaghi lo osserva

È cominciata ufficialmente due giorni fa, con la prima seduta di allenamento ad Appiano Gentile, la stagione 2021/22 della nuova Inter targata Simone Inzaghi. Tra i calciatori a disposizione del neo tecnico nerazzurro, in attesa del rientro dei numerosi nazionali, ci sono anche diversi ragazzi della Primavera. Uno di loro è Franco Carboni , centrocampista classe 2003: figlio d'arte (suo padre Ezequiel ha giocato per tre stagioni a Catania), in poco tempo si è conquistato la fiducia della dirigenza interista, ed è pronto a sfruttare al meglio l'occasione per mettersi ulteriormente in luce.

Arrivato all'Inter nel gennaio del 2020, proveniente dal Catania, Franco Carboni è stato inserito inizialmente nella formazione Under 17, ma l'improvviso dilagare della pandemia di Covid-19 e la conseguente interruzione dei campionati giovanili hanno stoppato sul nascere l'inizio della sua avventura in nerazzurro. In estate viene promosso in Primavera, e non è raro vederlo allenarsi con la Prima Squadra: in ottobre tocca il punto più alto della sua carriera, quando Antonio Conte lo convoca per le sfide contro Genoa e Parma. Prime panchine in Serie A, pur senza esordire: non male per un ragazzo di 17 anni. A novembre fa ancora parlare di sè quando decide la sfida amichevole contro il Monza. La sua stagione si chiude con l'esordio in Nazionale Under 18, bagnato con una rete nel successo per 3-1 sull'Austria del mese scorso.