Quello di Leo Messi è soltanto l'ultimo attestato di stima arrivato nei confronti di Valentin Carboni. Il giovane talento dell'Inter sta conquistando la ribalta internazionale e tale prospettiva metterà presto i nerazzurri di fronte a un bivio. Che fare col suo cartellino? Se lo chiede anche il Corriere dello Sport di oggi. Il quotidiano prova a capire come andrà a finire:

"L’Inter, evidentemente, si sfrega le mani. Che avessero in casa una vera e propria gemma lo sapevano tutti dalle parti di viale Liberazione. La vetrina continentale, dunque, sarà un’ulteriore vetrina che spingerà ancora più in alto la quotazione di Valentin. Se prima degli ultimi sviluppi il club nerazzurro non lo valutava meno di 30 milioni, ora l’asticella si può alzare ancora di più.