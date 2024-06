Valentin Carboni, nella notte italiana, ha giocato per la prima volta da titolare in Nazionale. Il classe 2005 è stato in campo per 62' contro il Guatemala, fornendo buone sensazioni. Talmente buone che a fine partita anche Leo Messi, autore di una doppietta così come Lautaro Martinez, non ha potuto che spendere parole al miele per Carboni: