Pinamonti ed Esposito

Discorso diverso, al momento, per quanto riguarda altri due attaccanti di scuola Inter: Andrea Pinamonti, classe '99 che non resterà in Serie B con il Sassuolo, e Sebastiano Esposito, classe 2002 ancora di proprietà nerazzurra, di ritorno dal prestito alla Sampdoria. Difficile ipotizzare un rientro alla base per loro: "Non trovano conferma i rumors su Pinamonti, che vorrebbe avere spazio e non agire da quarta-quinta punta. Ha le stesse ambizioni Sebastiano Esposito, dopo la B con la Samp, ma tanto dipenderà anche dalle offerte".