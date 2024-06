Il futuro di Valentin Carboni sarà lontano dall'Inter? Beppe Riso, agente del calciatore, ha rimandato qualsiasi riflessione al ritorno del ragazzo dall'argentina. A Milano se ne parla già, perché il sacrificio del giovane potrebbe portare margine importante in cassa. E la formula potrebbe essere quella già vista per altri giovani.

Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport: "In casa Inter - tifosi compresi - dispiacerebbe tantissimo perdere il controllo sull'argentino. È per questo motivo che la questione del riacquisto sta tornando di attualità per il classe 2005, con alcune differenze sostanziali che costringono il club a studiare bene il tutto. Per esempio: l'inserimento della recompra a cifre simili abbassa fisiologicamente il prezzo di vendita oppure alza quello del riacquisto, perché il club che investe non si espone economicamente senza avere garanzie.