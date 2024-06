“Uno studio che, da indiscrezioni circolate in questi giorni, nella sua forma definitiva dovrebbe avere la firma dello studio Cmr di Massimo Roj - riferisce La Repubblica -, lo stesso che insieme al consorzio Manica Sportium aveva disegnato gli Anelli, progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan poi scartato dai club a favore della Cattedrale di Populous”.

“Il rifacimento completo di tutto il primo anello, sia per quanto riguarda le tribune che gli spazi coperti all’interno. Non solo. Il nuovo Meazza, se i club daranno il loro ok a procedere sulla strada della riqualificazione, avrà un nuovo grande spazio costruito a parte ma comunicante con l’impianto che servirà ad ospitare diversi servizi, tra cui un ristorante e il museo di cui si è spesso parlato. L’idea, poi, è quella di lavorare anche sull’esterno, in particolare sull’accesso allo stadio e sul parcheggio, per aumentarne la capienza. Sul secondo anello, invece, che è di fatto vincolato, si faranno alcuni lavori di manutenzione. Così come sarà rimesso a posto il terzo”.