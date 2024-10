Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Torino, Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato così della sua esperienza fin qui in nerazzurro: "La scorsa stagione sono cresciuto molto, devo ringraziare il club, lo staff e i compagni. Ora voglio aumentare i miei numeri e aiutare ancora di più la squadra: siamo l’Inter ed è giusto puntare sempre più in alto. Il gruppo è straordinario con tanta voglia di vincere, abbiamo visto quanto è bello far sorridere i tifosi e vogliamo continuare a farlo. In allenamento mi piace sfidare in particolare Asllani, Frattesi e Bisseck, soprattutto nelle partitelle siamo molto competitivi. La leggenda nerazzurra che avrei voluto sfidare è Ronaldo, so bene che sarebbe stato quasi impossibile ma le sfide difficili sono le più belle e lui era troppo forte. In vista delle partite mi concentro al massimo, metto qualche canzone per rilassarmi prima di arrivare allo stadio, poi nel riscaldamento quando alzo lo sguardo e vedo i tifosi mi carico veramente.