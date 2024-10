GdS – Inter, Arnautovic ha smaltito l’affaticamento: stasera va in panchina

Simone Inzaghi mescola nuovamente le carte. L'Inter che andrà in campo stasera sarà molto diversa da quella vista in Champions League contro la Stella Rossa, a conferma delle anticipazioni riportate ieri da Fcinter1908.it. "In attacco torna la ThuLa, dopo il riposo iniziale in Europa. E Thuram cerca un gol che gli manca ormai dalla doppietta all’Atalanta di fine agosto", scrive la Gazzetta dello Sport relativamente alle scelte per l'attacco.