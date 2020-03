FCIN1908/ Inter certa di avere in pugno Kumbulla: i dettagli. Un elemento ha convinto tutti

L’Inter programma il futuro e il primo colpo potrebbe piazzarlo in difesa. I centrali sono il pane di Ausilio: Bastoni, Skriniar, de Vrij, colpi decisivi in quella zona di campo, veri e propri crack che in poco tempo hanno visto lievitare esponenzialmente il proprio valore. Adesso c’è un altro giovane difensore che ha attratto le attenzioni dei nerazzurri. Si tratta di Marash Kumbulla, classe 2000 di proprietà del Verona.

Il prezzo è tutt’altro che accessibile, costa 30 milioni di euro. Cifra sostanziosa ma non proibitiva, specie perché è alta la possibilità che il ragazzo possa affermarsi in una big facendo lievitare ulteriormente il proprio valore. L’Inter lo ha seguito per tutto il campionato e ha deciso di affondare il colpo per un motivo ben preciso: contro tutte le big del nostro campionato, Juve compresa, Kumbulla è risultato il migliore in campo per la sua squadra. Un fattore determinante per un classe 2000, sintomo di enorme personalità.

Questo ha spinto Ausilio a portare molto avanti i discorsi sia col Verona che con l’entourage del calciatore. L’interesse di altri club (Napoli su tutte) è reale ma l’Inter, secondo quanto appurato da Fcinter1908, crede di avere in pugno il ragazzo. Anche per l’ottimo rapporto che c’è col Verona, che sembra disposto a inserire nella trattativa Dimarco e Salcedo. I nerazzurri lavorano per concludere un’altra grande operazione in retroguardia, dopo Bastoni, Skriniar e de Vrij. Il prossimo botto giovane potrebbe essere proprio Kumbulla.