CorSera – Inter, c’è la cifra della cessione del club? Anche Marotta e Conte in discussione

La trattativa tra Suning e BC Partners potrebbe presto entrare nel vivo. Non siamo al passaggio di consegne, ma prosegue lo studio delle finanze del club e la situazione è rapida in evoluzione. Spiega il Corriere della Sera: “Nelle ultime ore si sono diffuse voci secondo le quali l’Inter sarebbe stata ceduta. Un’indiscrezione che ha ricevuto la smentita di entrambe le parti in causa. I tempi non sono ancora maturi, anche se l’ipotesi di un passaggio di proprietà entro fine stagione è sempre più concreta. Nikos Stathopoulos, il manager di Bc Partners che segue in prima persona l’affare, è a Londra e guida la squadra che sta studiando i conti del club. Al termine dell’esame, si dovrebbe arrivare a dare una valutazione alla società: la base sulla quale discutere potrebbe aggirarsi attorno ai 750 milioni; un peso lo avranno inevitabilmente i due bond da 375 milioni dell’Inter. In caso di passaggio di proprietà della maggioranza delle quote, resterebbero in mani cinesi il 31% delle azioni che appartengono al fondo Lion Rock di Hong Kong, legato a Suning”.

In caso di cambio di proprietà, come normale che sia, le valutazioni dei nuovi arrivati riguarderebbero tutti i dipendenti, inclusa l’area sportiva: “L’eventuale cessione dell’Inter metterebbe in discussione la posizione di coloro che guidano la società e la squadra: da Marotta, Antonello a Conte, tutti dovrebbero affrontare con i nuovi proprietari l’argomento relativo alla conferma”, si legge sul quotidiano.