Inter, Chalobah chiodo fisso: lui vuole fortemente i nerazzurri. Si può ma…

Il giovane inglese (classe 1999, ndr) spera in un trasferimento in Serie A, per iniziare una nuova avventura e avere la possibilità di mettersi in mostra. Lo conferma anche Sport Mediaset nel consueto focus di calciomercato: "E' il chiodo fisso dell'Inter. Centrale, difensore di destra e all'occorrenza anche mediano. E' ai margini del Chelsea e vuole fortemente l'Inter, lo ha detto ai Blues e anche al suo entourage. Dall'Inghilterra sono disposti a lasciarlo partire solo con prestito oneroso e senza diritto di riscatto".