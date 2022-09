Gds – Inter, se parte Skriniar sostituto dal Chelsea: vecchio pallino, garantisce Lukaku

Il nome del difensore inglese torna in auge in vista del mercato di gennaio: è il prescelto se parte Milan Skriniar

L'Inter ha riaperto il dossier sui difensori. Il mercato non dorme mai e i nerazzurri devono necessariamente studiare la strategia per il reparto arretrato. Sì, perché dopo un'estate tra il futuro incerto di Skriniar e la ricerca di un nuovo vice De Vrij, con Acerbi dopo l'addio di Ranocchia, le ultime sensazioni sul rinnovo dello slovacco costringono la dirigenza del club di viale della Liberazione a muoversi concretamente.

A differenza del mercato estivo, l'Inter potebbe proporre formula e cifre diverse. Ad agosto, infatti, i nerazzuri non potevano impegnarsi con un'operazione in prestito oneroso con obbligo prima - come richiesto dal Chelsea - e diritto di riscatto poi.

La chiave per portare Chalobah a Milano potrebbe essere Romelu Lukaku. I due hanno un rapporto speciale e il belga si sarebbe speso in prima persona per far arrivare Trevoh all'Inter.