Inter, incontro col Chelsea per Onana: no a Kepa, nel mirino altri due nomi

No dell’Inter all’inserimento del portiere, valutato 40 milioni: in casa Chelsea piacciono altri 2 profili

Mercoledì sera si è tenuto a Milano un vertice tra l’Inter e il Chelsea. I Blues si sono presentati nel capoluogo meneghino per trattare il cartellino di André Onana, portiere camerunese dei nerazzurri.

Il primo passo di una trattativa che non è ancora entrata nel vivo, ma che è destinata ad animare le prossime settimane. Un incontro in cui il Chelsea ha confermato l’interesse per il portiere in vista della prossima stagione.

Nell’incontro di mercoledì, il club londinese ha messo sul piatto il cartellino di Kepa, portiere spagnolo classe 1994, valutato 40 milioni di euro, proprio come Onana. L’Inter ha però chiarito che l’estremo difensore iberico non interessa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, i profili che interessano all’Inter in casa Chelsea sono due:

“Nei Blues c’è quel Chalobah che l’Inter aveva messo in prima fila l’estate scorsa, quando Skriniar sembrava dovesse passare subito al Psg. Il difensore piace sotto ogni punto di vista, anche per la duttilità tattica che lo renderebbe utile con qualsiasi tipo di modulo. Ecco, se il Chelsea aprisse all’inserimento di Chalobah, certamente dall’Inter non troverebbe la stessa chiusura ricevuta su Kepa. E non solo. C’è anche un altro giocatore che ad Appiano riscuote consensi ed è quello del centrocampista Loftus-Cheek: in passato l’Inter lo cercò, senza mai trovare la formula per l’operazione”.

Un tavolo apertissimo, quello tra Inter e Chelsea, che continua ad esserlo dopo gli affari degli ultimi mesi come Lukaku e Casadei.

L’opportunità di cedere per 40 milioni Onana, arrivato l’estate scorsa a parametro zero, rappresenta un’occasione ghiotta per l’Inter, che lavora e si è già cautelata: in caso di addio, il profilo indiziato per la porta interista è quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli.